Pilgrim's Pride Aktie: Geht es jetzt los?

Pilgrim's Pride: Aktienanalyse und Bewertung

Die Pilgrim's Pride-Aktie weist derzeit eine Dividende von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (4,14 %) als niedriger zu bewerten ist. Die Differenz beträgt 4,14 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,59 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +15,1 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 27,42 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Pilgrim's Pride-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 1,17 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 49,24, was bedeutet, dass Pilgrim's Pride hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Pilgrim's Pride-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,05 Prozent erzielt hat, was jedoch 13,8 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite jedoch um 25,26 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.