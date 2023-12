Pilbara Minerals löst Jubelsturm aus!

Die Pilbara Minerals Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 4,29 AUD liegt und der Aktienkurs (3,83 AUD) um -10,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage bei 3,69 AUD, was einer Abweichung von +3,79 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pilbara Minerals-Aktie liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage Basis (44,66) ergibt sich jedoch eine abweichende Bewertung, die die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Pilbara Minerals.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für Pilbara Minerals in diesem Punkt.

Die Anleger-Stimmung für die Aktie von Pilbara Minerals zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und eine Fokussierung auf positive Themen in den vergangenen Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.