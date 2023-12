Pilbara Minerals Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Pilbara Minerals weist derzeit eine neutrale kurzfristige Einschätzung auf, da der Kurs von 3,79 AUD um +2,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Im Gegensatz dazu zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine schlechte Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -11,86 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Pilbara Minerals ergibt sich ein gutes langfristiges Stimmungsbild. Die Anzahl der Beiträge sowie die Veränderung der Stimmung deuten auf eine positive langfristige Stimmungslage hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was auf ein "Gut"-Rating hinweist. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls die Stimmungen rund um die Aktie von Pilbara Minerals wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Pilbara Minerals als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 48,82 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.