Pilbara Minerals Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Diskussionen über Pilbara Minerals in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In letzter Zeit gab es keine klare Richtung in der Kommunikation, jedoch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Aktie von Pilbara Minerals ist bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Pilbara Minerals zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Schlecht"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pilbara Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Für diesen Wert liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird die Pilbara Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Um zu beurteilen, ob die Pilbara Minerals-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, haben wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 bestätigt dieses Rating ebenfalls, da die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält Pilbara Minerals eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.