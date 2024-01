Pilbara Minerals Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Pilbara Minerals, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 67,74, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich der Wert auf 44,89, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer guten Bewertung führt. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Pilbara Minerals bei 3,64 AUD, was einer Abweichung von -1,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als neutral bewertet.