Pilbara Minerals-Aktie: Wie lange hält der positive Trend an?

Auf den ersten Blick zeigte die Aktie der Pilbara Minerals am Dienstagmorgen eine positive Performance. Sie stieg zeitweilig um mehr als sechs Prozent und behielt noch bis zum Mittag ein Plus von 4,3 Prozent. Dies brachte jedoch lediglich einen Anstieg des Kurses auf 2,79 Euro mit sich, während charttechnische Widerstände weit entfernt zu sein scheinen.

Es gibt deutlich weniger Spielraum nach unten. Bereits am Montag näherten sich die Bären dem Support knapp oberhalb von 2,60 Euro an und darunter könnte ein Sturz in den Bereich zwischen 2,30 Euro und 2,50 Euro drohen. Dass Zwischenhochs in den letzten Wochen tendenziell immer niedriger ausfielen, bestätigt das Bild eines weiterhin aktiven Abwärtstrends.

Was drückt auf die Pilbara Minerals-Aktie

Zugegebenermaßen findet dieser auf einem weitaus höheren Niveau statt als bei...