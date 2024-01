Pilbara Minerals Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Pilbara Minerals liegt bei 69,7, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Pilbara Minerals daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pilbara Minerals verläuft aktuell bei 4,3 AUD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 3,8 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3,69 AUD angenommen, was einer Differenz von +2,98 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pilbara Minerals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Pilbara Minerals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt jedoch keinen Hinweis darauf, ob die Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt, und führt somit zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Pilbara Minerals-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.