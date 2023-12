Pilbara Minerals Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Anleger-Sentiment für Pilbara Minerals hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Pilbara Minerals derzeit bei 52 liegt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,39 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Pilbara Minerals-Aktie zeigen Abweichungen von -18,84 Prozent für die letzten 200 Handelstage und von -5,93 Prozent für die letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Pilbara Minerals-Aktie demnach in verschiedenen Analysen eine überwiegend "Schlecht"-Bewertung, die auf eine negative Stimmung der Anleger und technische Indikatoren zurückzuführen ist.