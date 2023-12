Pilbara Minerals Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Pilbara Minerals hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um +2,16 Prozent entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -11,86 Prozent beträgt. Die charttechnische Bewertung für beide Zeiträume zusammen ergibt somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index ergibt für die Pilbara Minerals-Aktie einen Wert von 22 für den RSI7, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, sowie einen Wert von 48,82 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Ranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Pilbara Minerals-Aktie. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pilbara Minerals hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher wird die Aktie von Pilbara Minerals insgesamt mit "Gut" bewertet.