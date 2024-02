Pilbara Minerals Aktie: Keine Panik!

Die Pilbara Minerals-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Bewertungen erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,26 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 3,46 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -18,78 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt einen Wert von 3,64 AUD, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,95 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Pilbara Minerals-Aktie einen Wert von 40,48 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat keine deutliche Tendenz aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Pilbara Minerals war die Diskussion in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Pilbara Minerals-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Bewertung.