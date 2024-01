Pilbara Minerals Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Pilbara Minerals-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,3 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 3,93 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -8,6 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 3,69 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6,5 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhalten wir daher die Gesamtnote "Neutral" für die Pilbara Minerals-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine klare Neigung zu positiven Meinungen über Pilbara Minerals in den letzten Wochen. Allerdings gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Pilbara Minerals in den sozialen Medien zu beobachten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion, da die Aufmerksamkeit der Anleger abgenommen hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pilbara Minerals-Aktie liegt bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pilbara Minerals.