Pilbara Minerals Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Der RSI der Pilbara Minerals liegt bei 31,91, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pilbara Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,22 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (3,88 AUD) liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positiveres Rating, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als neutral eingestuft.

Das Sentiment und Buzz rund um Pilbara Minerals zeigt eine starke Diskussionsintensität und wird daher positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass Pilbara Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Pilbara Minerals auf der Basis des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung.