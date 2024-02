Pilbara Minerals Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Pilbara Minerals steht derzeit bei einem Kurs von 3,55 AUD und liegt damit um -3,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -17,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes haben wir die Stimmung rund um die Aktie von Pilbara Minerals untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pilbara Minerals war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie daher die Note "Schlecht" zugeschrieben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pilbara Minerals von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25 Punkte, was bedeutet, dass Pilbara Minerals momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Pilbara Minerals für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.