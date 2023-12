Pilbara Minerals Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Pilbara Minerals wurde in den letzten 7 Tagen und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 für Pilbara Minerals liegt bei 54,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit mehr negativen als positiven Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Pilbara Minerals unterhalten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Pilbara Minerals festgestellt werden. Dies wurde durch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien bestätigt. Auf dieser Basis wird Pilbara Minerals für diese Stufe mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Pilbara Minerals bei 4,31 AUD liegt, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,6 AUD eine Abweichung von -16,47 Prozent ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,74 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pilbara Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.