Pilbara Minerals Aktie: Finger weg?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus einer Analyse hervorgeht. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders häufig wurde in den vergangenen Tagen über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pilbara Minerals gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert für Pilbara Minerals liegt bei 97,96 und deutet somit auf eine Überkauftheit hin, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinschätzung für den RSI lautet daher "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität zu Pilbara Minerals ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Pilbara Minerals betrachtet, die aktuell bei 4,29 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 3,27 AUD aus dem Handel ging, ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da ein Abstand von -23,78 Prozent zum GD200 aufgebaut wurde. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 3,66 AUD eine Differenz von -10,66 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".