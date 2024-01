Pilbara Minerals Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Der RSI der Pilbara Minerals liegt bei 69,7, was auf eine neutral Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pilbara Minerals diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild, da sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verschlechtert hat. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt das Unternehmen jedoch eine durchschnittliche Beachtung. Insgesamt erhält die Pilbara Minerals-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Pilbara Minerals bei 4,3 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 3,8 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -11,63 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine aktuelle Differenz von +2,98 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf beiden Zeitrahmen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".