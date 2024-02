Pilbara Minerals Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten Wochen konnte bei Pilbara Minerals eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wurde durch die Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pilbara Minerals liegt aktuell bei 53,06 bzw. 64,13 Punkten. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI.

Die Kommentare und Befunde zu Pilbara Minerals auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbrachte.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -19,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -6,03 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Pilbara Minerals in den meisten analysierten Bereichen eine neutrale oder positive Bewertung.