Pilbara Minerals Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Pilbara Minerals-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 40,48, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt mit einem Wert von 56 ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab. Jedoch wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs (3,46 AUD) der Pilbara Minerals-Aktie um -18,78 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Pilbara Minerals-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Sentiment und Buzz eine neutrale bis leicht negative Bewertung. Die Anleger diskutierten in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.