Pilbara Minerals Aktie: Da kann man nur noch staunen

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Pilbara Minerals als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Pilbara Minerals-Aktie beträgt 43,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 55,78 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indicators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pilbara Minerals derzeit einen "Schlecht"-Status aufweist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,27 AUD, wobei der Aktienkurs (3,63 AUD) um -14,99 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,65 AUD entspricht einer Abweichung von -0,55 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Pilbara Minerals-Aktie in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pilbara Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.