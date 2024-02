Pilbara Minerals Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienkurs "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Pilbara Minerals wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 56,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,06 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Pilbara Minerals bei 3,56 AUD, was -2,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf 200-Tage-Basis beträgt die Distanz zum GD200 -16,04 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einschätzung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme an negativen Kommentaren über Pilbara Minerals, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Allerdings wird auch eine steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen verzeichnet, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Somit ergibt sich eine insgesamt "Schlechte" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

