Pila Pharma AB Aktie: Nach so langer Zeit …

Pila Pharma: Analyse der Stimmung und technischen Daten

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Indikatoren, um die Stimmung gegenüber Pila Pharma über einen längeren Zeitraum zu bewerten. In den letzten Monaten war die Aktivität im Netz durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pila Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,27 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 1,925 SEK liegt um 15,2 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,69 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+13,91 Prozent) liegt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Einschätzung herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 80,27 Punkte, was darauf hinweist, dass Pila Pharma überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien war Pila Pharma zuletzt neutral diskutiert worden, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse der Stimmung und der technischen Daten, dass Pila Pharma derzeit neutral bewertet wird.