Pila Pharma AB Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktie von Pila Pharma wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Internet beobachtet. Die Diskussionsintensität war dabei im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von Pila Pharma daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Pila Pharma derzeit bei 1,95 SEK. Da der Aktienkurs bei 1,3 SEK liegt und somit einen Abstand von -33,33 Prozent aufweist, wird die Aktie als schlecht eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -15,03 Prozent ebenfalls schlecht ab. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für die Pila Pharma-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein negatives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Pila Pharma. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen und auch die vorherrschenden Themen waren eher negativ. Daher wird das Unternehmen insgesamt als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pila Pharma zeigt einen Wert von 65,38, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt jedoch bei 70 und wird daher als schlecht bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung für die Pila Pharma-Aktie.