Pila Pharma AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Pila Pharma als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pila Pharma-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,95, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Pila Pharma in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Pila Pharma eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,25 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 1,97 SEK liegt, was zu einer Abweichung von -12,44 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 1,72 SEK, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Pila Pharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.