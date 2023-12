Piippo OYJ Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Bei Piippo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Piippo derzeit bei 2,85 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 2,26 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -20,7 Prozent. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Piippo-Aktie mit einer Differenz von -9,96 Prozent ebenfalls im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher auch "Schlecht".

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in Bezug auf das Unternehmen Piippo diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Piippo wurde der 7-Tage-RSI auf 36,36 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 63,64 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Piippo-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.