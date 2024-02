Piippo OYJ Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was sich auf die Aktienbewertungen auswirkt. Bei Piippo wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führte.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Vordergrund standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Piippo steht bei 100, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 65,22 und zeigt somit eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Piippo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,71 EUR liegt, was einem Unterschied von -19,56 Prozent zum letzten Schlusskurs von 2,18 EUR entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "neutral"-Bewertung, da der Wert bei 2,27 EUR liegt, was einem Unterschied von -3,96 Prozent entspricht.

Insgesamt wird die Piippo-Aktie daher sowohl aufgrund der Stimmung und Meinungen der Anleger als auch aufgrund der technischen Analyse als "neutral" eingestuft.