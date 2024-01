Pihlajalinna Oy Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Pihlajalinna ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen in diesen Zeitraum.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird auch dieser Punkt als neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 62,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,81 eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aktie im Vergleich zum GD200 und GD50 als neutral bzw. schlecht eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält die Pihlajalinna-Aktie in den unterschiedlichen Bewertungsfaktoren die Gesamtbewertung "Neutral".