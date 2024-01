Pigeon Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Pigeon ist neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Investoren, die derzeit in Pigeon-Aktien investieren, können eine Dividendenrendite von 4,56 % erzielen, was 2,36 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Pigeon über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnittspreis der Pigeon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1797,33 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1652 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Annäherung an den letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Pigeon auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.