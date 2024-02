Pigeon Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Pigeon liegt der RSI bei 79,85, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,03 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Haushaltsprodukte) wird Pigeon als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 24,37, was einem Abstand von 51 Prozent zum Branchen-KGV von 50,04 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Pigeon. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben Pigeon in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis schlechte Einschätzung von Pigeon.