Pigeon Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das japanische Unternehmen Pigeon wird von Experten als unterbewertet angesehen, so das Ergebnis einer fundamentalen Analyse. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 46 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Pigeon aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Pigeon ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Pigeon-Aktie eine gemischte Bewertung auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1686,36 JPY, was einer Abweichung von -9,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (1525,5 JPY) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pigeon derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Mit einer Differenz von 2,48 Prozentpunkten (4,68 % gegenüber 2,2 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut". Dies zeigt, dass Pigeon in diesem Bereich positiv abschneidet.