Pigeon Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pigeon heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Pigeon weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 53,75, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für das Pigeon-Wertpapier hindeutet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Pigeon ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In fundamentalen Kriterien liegt Pigeon mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,37 unter dem Branchendurchschnitt von 50,04. Daher wird das Wertpapier als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen führt zu einer "Neutral"-Einstufung für Pigeon. Kommentare und Befunde sind neutral und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen.

Insgesamt wird Pigeon daher hinsichtlich des RSI, des Sentiments und Buzz, der fundamentalen Kriterien und der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.