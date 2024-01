PiezoMotor Uppsala AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Acuvi wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 79,25 Punkten, was bedeutet, dass die Acuvi-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Acuvi-Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Acuvi eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Acuvi-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,69 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,26 SEK liegt, was einem Unterschied von -29,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 7,9 SEK, was zu einem ähnlich hohen letzten Schlusskurs (+4,56 Prozent) führt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis. In Summe wird die Acuvi-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Acuvi eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Acuvi daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Acuvi von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Acuvi in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussion über das Unternehmen war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.