Pieris Pharmaceuticals: +71,4% Gewinn für NBC-Mitglieder

Abermals können Mitglieder des exklusiven No Brainer Clubs hohe Prozente in kurzer Zeit feiern, dieses Mal mit der Aktie von Pieris Pharmaceuticals (WKN: A12G4Q). Das Heidelberger Biotech-Unternehmen hat wenig Barmittel, aber zahlreiche spannende Vermögenswerte und befindet sich in einer Phase der Monetarisierung. Die ersten Millionen fließen bereits!