Pieris Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Pieris, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 19:32 Uhr) mit 0.34 USD sehr stark im Minus (-21.16 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Die Aussichten für Pieris haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Pieris mit einer Rendite von -89,18 Prozent mehr als 126 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 20,36 Prozent. Auch hier liegt Pieris mit 109,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pieris-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,91 USD. Der letzte Schlusskurs (0,43 USD) weicht somit -52,75 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 0,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+53,57 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Pieris ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Pieris-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Pieris investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotechnologie einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,37 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

