Pieris Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten vier Wochen wurden bei Pieris keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 56,91, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Pieris.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Pieris war überwiegend negativ und die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pieris-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung in den sozialen Medien negativ ist und die technische Analyse auf eine schlechte Performance der Aktie hindeutet. Daher wird Pieris in Bezug auf die Stimmungslage und die technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.