Pierce AB Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen in dem analysierten Zeitraum war das Stimmungsbarometer positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pierce gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist auch die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei dieser Analyse zeigte Pierce interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pierce wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,08 Punkten, was darauf hinweist, dass Pierce überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 39,43, was bedeutet, dass Pierce weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Pierce-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pierce derzeit bei 6,65 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 7,58 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,98 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +11,47 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".