Piedmont Lithium Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Piedmont Lithium-Aktie wird von Analysten als "Gut" eingestuft, da das durchschnittliche Kursziel bei 22,5 USD liegt, was einer erwarteten Steigerung des Aktienkurses um 81,74 Prozent entspricht. Dies steht im Gegensatz zu den aktuellen Kursen von 12,38 USD. In den letzten 12 Monaten haben Analysten insgesamt 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen für Piedmont Lithium abgegeben. Es gab jedoch keine Updates in den letzten 30 Tagen.

Die Dividendenrendite von Piedmont Lithium beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8287,76 Prozent, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Dividendenrendite bezieht sich auf die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Piedmont Lithium aktuell bei 34,29 USD liegt, was einer negativen Bewertung entspricht. Der Aktienkurs liegt bei 12,38 USD, was einem Abstand von -63,9 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs von 14,94 USD eine Differenz von -17,14 Prozent aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Piedmont Lithium-Aktie zeigt einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der 25-Tage-RSI von 55,9 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Piedmont Lithium.