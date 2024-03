Piedmont Lithium Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Piedmont Lithium liegt bei 71,37, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 56 für die Piedmont Lithium, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Piedmont Lithium eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Piedmont Lithium abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 22,5 USD, was eine mögliche Steigerung um 79,57 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,53 USD) bedeutet und daher zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Piedmont Lithium-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Piedmont Lithium von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.