Piedmont Lithium-Aktie: Die Notbremse gezogen

Die Kursentwicklung der Piedmont Lithium-Aktie treibt Anlegern seit längerem die Tränen in die Augen. In den letzten zwölf Monaten hat der Lithiumproduzent 80% seines Wertes eingebüßt. Doch am gestrigen Mittwoch schoss die Lithium-Aktie plötzlich um fast +14% nach oben. Was steckt hinter dem überraschenden Kurssprung?