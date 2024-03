Piedmont Lithium Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Piedmont Lithium betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Piedmont Lithium derzeit bei 0, was im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine negative Differenz von -8301,51 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Piedmont Lithium eingestellt waren. Insgesamt gab es neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Piedmont Lithium daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Piedmont Lithium insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 82,19 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Piedmont Lithium somit eine "Gut"-Bewertung.