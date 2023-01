Pie Medical Imaging gibt die Markteinführung ihrer neuesten Echokardiographie-Softwaretechnologie CAAS Qardia 2.0 bekannt

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) -Pie Medical Imaging („PMI"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kardiologischen Bildgebung, hat heute CAAS Qardia 2.0, eine neue Version seiner innovativen Echokardiographie-Softwareplattform eingeführt. CAAS Qardia nutzt durch künstliche Intelligenz gesteuerte Workflows für die Durchführung wichtiger klinischer Messungen und für einfachen Zugriff.Die CAAS Qardia Plattform bietet den krankenhausinternen Einsatz als sogenannte Null-Fußabdruck-Lösung, d. h. Zugriff von jedem PC innerhalb des Krankenhausnetzwerks über den Webbrowser.Eine vollständige und flexible externe Echokardiographie-Analyse ist mit der neuen Version zum Greifen nah. CAAS Qardia zeichnet sich durch die Anzeige und Analyse von u. a. myokardialer Belastungsanalyse des linken und rechten Ventrikels, Stress-Echo, Diastologie und (PISA) Klappenanalyse aus.Ein Bericht mit allen klinisch relevanten Parametern wird automatisch erstellt und kann an Kollegen weitergegeben werden.Die perspektivische Verkürzung der Herzansicht wirkt sich negativ auf funktionelle Messungen aus, einschließlich der Herzmuskelbelastung. CAAS Qardia will diesem häufig unbemerkten Phänomen entgegenwirken, indem es dem Nutzer Kennzahlen zur Qualitätskontrolle zur Verfügung stellt. Eine solche Funktion kann dem Benutzer Hinweise auf die Stimmigkeit der Daten geben.Dank der Herstellerneutralität der Plattform können Einrichtungen des Gesundheitswesens CAAS Qardia für alle ihre herstellerübergreifenden Echokardiographie-Bildersätze verwenden.„Mit CAAS Qardia 2.0 bekräftigt Pie Medical Imaging sein Engagement für die Vereinfachung der täglichen Arbeit von Kardiologen mit präzisen und benutzerfreundlichen Analysetools", so Rene Guillaume, Managing Director.CAAS Qardia ist in einer serverbasierten oder klassischen eigenständigen Version erhältlich. CAAS Qardia ist FDA-zugelassen und mit dem CE-Zeichen ausgestattet.Informationen zu Pie Medical Imaging Pie Medical Imaging BV ist ein weltweit führender Anbieter von Analysen und Visualisierungen von kardiovaskulären Bildgebungen in Maastricht (Niederlande) und zuständig für den weltweiten Vertrieb der Produktlinien von CAAS und 3mensio. PMI und 3mensio Medical Imaging sind Teil der Esaote Group, führend im Bereich der biomedizinischen Geräte, insbesondere in den Bereichen Ultraschall, dedizierte MRI und Healthcare IT. Weitere Informationen über PMI finden Sie unter www.piemedicalimaging.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1981630/Qardia_2_0.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1981628/PMI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pie-medical-imaging-gibt-die-markteinfuhrung-ihrer-neuesten-echokardiographie-softwaretechnologie-caas-qardia-2-0-bekannt-301721222.htmlPressekontakt:Tristan Slots - PMI Tel.: 043 328 13 28,pmi@pie.nl,Tristan.Slots@pie.nl; Mariangela Dellepiane,Head of Communications and External Relations Esaote,Esaote Group,mariangela.dellepiane@esaote.com; Tel.: + 39 010 6547249 - Mobil: + 393351289783,Fede Gardella,Pressestelle,Tel.: +393358308666,esaotepress@esaote.comOriginal-Content von: Pie Medical Imaging (PMI), übermittelt durch news aktuell