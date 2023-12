Pico Far East Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Pico Far East-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,37 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit einem Wert von 1,54 HKD um +12,41 Prozent über diesem GD200 liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,41 HKD, was einem Abstand von +9,22 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 13,33 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Pico Far East-Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 24,14 eine Überverkaufssituation an. Daher erhält die Aktie für beide RSI-Bewertungen ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Pico Far East-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung insgesamt abgegeben wird.

Schließlich ergibt die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, dass keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Daher erhält die Pico Far East-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.