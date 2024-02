Pico Far East Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Pico Far East war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Pico Far East-Aktie von 1,67 HKD eine Entfernung von +19,29 Prozent vom GD200 (1,4 HKD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,51 HKD, was einem Kursabstand von +10,6 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Der Relative Strength-Index (RSI) der Pico Far East liegt bei 30, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, steht bei 32,65 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Rating für Pico Far East.

