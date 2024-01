Pico Far East Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Pico Far East. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb das Gesamtrating ebenfalls "Neutral" ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Pico Far East war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während an keiner der Tage negative Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung an 11 Tagen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine bemerkenswert positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI für Pico Far East liegt bei 13,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 24,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der aktuelle Kurs von 1,54 HKD um +9,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt der Kurs sogar um +12,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was auch hier zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Pico Far East basierend auf dem Stimmungsbild, dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse als "Neutral" bis "Gut" bewertet.