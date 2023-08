Picnic startet in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Das sind die Pläne des modernen Milchmanns

Viernheim (ots) -Picnic setzt seine rasante Expansion fort: Nur wenige Wochen nach dem Start in Hamburg und Berlin beginnt der Online-Supermarkt heute mit seinem Markteintritt in den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bereits vor dem Start haben sich 40.000 Haushalte aus der Region bei Picnic angemeldet. Wie lässt sich dieser Erfolg erklären? Der Online-Supermarkt setzt auf das moderne Milchmann-Prinzip, um die Effizienz zu optimieren. Als einziger Anbieter kann Picnic so Lebensmittel online zum Supermarktpreis anbieten und den Einkauf kostenlos nach Hause liefern.Picnic eröffnet in Viernheim das erste Fulfillment-Center im Südwesten DeutschlandsIn der 24.655 m2 großen Halle befand sich zuvor ein Zentrallager der Kaufhof AG. In Zukunft werden hier Wocheneinkäufe für tausende Familien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gepackt. Nach monatelangen Vorbereitungen freuen sich der 35-jährige Standortleiter Karl Köpke und das Team auf die Eröffnung ihres Fulfillment-Centers. "Wir sind sehr stolz, dass wir unser Fulfillment-Center nun eröffnen können", sagt Karl Köpke. "Es ist etwas ganz Besonderes, mit so einem jungen Team ein neues Fulfillment-Center zu errichten." Über diese Picnic-Eröffnung freut sich auch Matthias Baaß, Bürgermeister der Stadt Viernheim: "Es handelt sich um die größte Neuansiedlung der jüngeren Vergangenheit, noch dazu mit einem vielversprechenden innovativen Konzept." Über 300 Arbeitsplätze sollen in Viernheim entstehen.Über 4 Millionen Haushalte möchte Picnic in den drei Bundesländern erreichen"Wir bekommen jeden Tag hunderte Anfragen von Familien aus der Region, die gerne den Wocheneinkauf bei Picnic bestellen möchten", so Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland. "Insbesondere junge Familien sollen von Picnic profitieren." Picnic plant Standorte sowohl in großen als auch kleineren Städten ab 40.000 Haushalten. 50 Prozent der deutschen Haushalte möchte der Online-Supermarkt so erreichen. Dafür werden 3.000 neue Mitarbeiter:innen gesucht.Per App 10.000 Artikel zu Supermarktpreisen gratis nach Hause bestellenDie Picnic-Kund:innen haben die Möglichkeit, ihre Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs bis 23 Uhr für den nächsten Tag zu bestellen. Die Lieferung erfolgt von Montag bis Samstag bis 22 Uhr. Mit 10.000 Produkten bietet Picnic ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln - von bekannten Marken über preiswerte Eigenmarken bis hin zu regionalen Produkten. Picnic bietet außerdem über 200 Rezepte an, bei denen mit einem Klick alle Zutaten bequem im Warenkorb landen.Milchmann-Prinzip: Smart, effizient und nachhaltigWährend andere Dienste ähnlich wie ein Taxi auf Anforderung kommen, fährt Picnic wie der Milchmann auf festen Routen durch die Nachbarschaften. 6 bis 8 Kund:innen kann jede:r Fahrer:in so pro Stunde beliefern. Ein weiterer Vorteil des Milchmann-Prinzips: Die Lebensmittel kommen direkt vom Frischelager zu den Kund:innen, wodurch die Betriebskosten für teure Ladenlokale eingespart werden. Die clevere Logistik von Picnic hilft auch dabei, Lebensmittelabfälle zu reduzieren: Produkte werden nur geliefert, wenn sie bis zum Vorabend um 23 Uhr bestellt wurden. "Picnic macht so den Lebensmitteleinkauf bequemer, günstiger und nachhaltiger", so Knaudt.Über PicnicPicnic, Europas schnellst wachsender Online-Supermarkt, überzeugt mit einem einfachen Konzept: kostenlose Lieferung, breites Sortiment von über 10.000 Produkten, Supermarkt-Preise und nachhaltige Elektro-Vans. Möglich macht dies Picnics selbst entwickelte Technologie: das Milchmann-Prinzip. Das Unternehmen wurde 2015 in den Niederlanden gegründet, expandierte 2018 nach Deutschland und eroberte 2021 auch den französischen Markt. Picnic hat seine Präsenz in Deutschland stark ausgeweitet und ist nun in über 80 Städten in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin, Bremen und Osnabrück aktiv, wo inzwischen über 600.000 Kund:innen mit einer Flotte von 1.400 Elektro-Vans emissionsfrei beliefert werden. Familien im Alltag Zeit und Geld zu sparen - dafür sieht Picnic in hunderten weiteren deutschen Städten Potential. Europaweit sind über 15.000 Mitarbeiter:innen für Picnic im Einsatz, darunter 500 Programmierer:innen und Ingenieur:innen, die die Picnic-Plattform entwickeln.Foto- und Videomaterial: Download (https://lion.app.box.com/s/6zdlz8ykb4ct8l5xktceqldjqnakvhr5)Pressekontakt:Richard Streckrichard.streck@teampicnic.comT: +49 174 3742879Original-Content von: Picnic, übermittelt durch news aktuell