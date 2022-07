Pickware wird neuer Trusted Shops Certified Software Partner

Köln (ots) -Nach erfolgreicher Prüfung und Zertifizierung der Komplettlösung von Pickware geht das Softwareunternehmen aus Darmstadt nun als offizieller Certified Software Partner eine Zusammenarbeit mit Trusted Shops ein.Die Pickware GmbH ist ein Softwarehersteller mit Lösungen rund um Warenwirtschaft, Versand, Kasse und Onlineshop. Sie ermöglichen es auch Einsteigern, ganz einfach on- und offline zu Verkaufen und bieten hierfür unter anderem eine cloudbasierte Komplettlösung an, die aus einem modernen Kassensystem, einem leistungsfähigen Onlineshop und einer zentralen Warenwirtschaft besteht."Wir bieten unseren Kunden eine professionelle und sichere Lösung, die es ermöglicht, unkompliziert im Ladengeschäft und gleichzeitig über einen Onlineshop zu verkaufen. Die Daten zu Produkten, Kunden und Bestellungen sind dabei für alle Verkaufskanäle übersichtlich in nur einem System gespeichert. Dies stellt die beste Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg im Omnichannel-Commerce dar. Die Partnerschaft mit Trusted Shops stärkt das Vertrauen in unser Produkt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", erklärt Samuel Vogel, CEO und Gründer der Pickware GmbH.Die Zertifizierung durch Trusted Shops bestätigt den hohen Qualitätsstandard von Pickware. Darüber hinaus profitieren Pickware Kunden von folgendem Vorteil: Wer seinen Onlineshop über Pickware betreibt, spart sich nun einige Schritte auf dem Weg zur eigenen Trusted Shops Zertifizierung. Zusammen mit der Vertrauensmarke Trusted Shops unterstützt die Pickware GmbH sicheres und vertrauenswürdiges Verkaufen im Netz.Über Pickware:Mit Pickware werden Prozesse effektiv automatisiert und alle Verkaufskanäle nach dem Omnichannel-Konzept zentral in einem System verwaltet - ganz nach dem Motto "Onlinehandel leicht gemacht". Zu den Pickware Kunden zählen über 1.000 Unternehmen u.a. Wormland, Alpha Industries und Coffee Circle.Mit dem Launch ihrer Cloud-Lösung im Oktober 2021 hat das Unternehmen nun eine Komplettlösung auf den Markt gebracht, die ein modernes Kassensystem, einen leistungsfähigen Onlineshop und eine zentrale Warenwirtschaft in einem System vereint.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deAchtung! GmbHKatharina SchölzelStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 280katharina.schoelzel@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell