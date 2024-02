Pick Pay Stores, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pick N Pay Stores bei 1,3 EUR liegt, was einer Entfernung von -10,96 Prozent vom GD200 (1,46 EUR) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 1,11 EUR auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +17,12 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Pick N Pay Stores-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32 Punkte, was bedeutet, dass Pick N Pay Stores momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 31,34, was auch auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird Pick N Pay Stores langfristig eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung rund um Pick N Pay Stores war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.