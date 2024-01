Pick Pay Stores Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Pick N Pay Stores in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Pick N Pay Stores nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für Pick N Pay Stores beträgt in den letzten 7 Tagen 44, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (57,39) zeigt sich ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pick N Pay Stores.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pick N Pay Stores derzeit bei 1,61 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 1,06 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -34,16 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 1,16 EUR eine Distanz von -8,62 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge, sondern vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pick N Pay Stores bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.