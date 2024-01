Pick Pay Stores Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Aktienanalyse von Pick N Pay Stores zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,04 EUR um -8,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -34,59 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pick N Pay Stores. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Pick N Pay Stores veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich auch in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse und zeigt, dass der RSI-Wert von 75 zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,05 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie von Pick N Pay Stores.