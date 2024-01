Picc Property, Casualty löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "PICC Property and Casualty":

Die Aktie von Picc Property & Casualty wird derzeit in technischer Hinsicht als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,08 HKD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (9,89 HKD) um +8,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,15 HKD zeigt eine positive Abweichung von +8,09 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Picc Property & Casualty aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 6,5 liegt insgesamt 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" (10,6). Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung hingegen wird als eher negativ bewertet. In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ kommentiert, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung der Aktie von Picc Property & Casualty. Mit einer Rendite von 27,45 Prozent liegt sie mehr als 35 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche von -6,93 Prozent liegt die Aktie mit 34,38 Prozent deutlich darüber. Diese herausragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.