Piaggio & C.-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Piaggio & C Spa heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Piaggio & C Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,94, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Piaggio & C Spa wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Piaggio & C Spa derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 3,33 EUR, während der Aktienkurs bei 2,914 EUR um -12,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2,79 EUR, was einer Abweichung von +4,44 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Piaggio & C Spa-Aktie somit ein "Gut"-Rating.